Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yapan şebekeye yönelik operasyonda aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

41 ayrı elektrikli bisiklette, çalıntı şasi numarası kullanıldı

Ekiplerin daha önce Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinde şasi numaraları değiştirilmiş çalıntı 8 elektrikli bisiklet ele geçirdiği, bunun üzerine 6 ay süren teknik ve fiziki takiple şebekeyi ortaya çıkardığı öğrenildi.

Operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen 20 motosiklet ile 67 elektrikli bisiklet de ele geçirildi.

Şebekenin, İstanbul'dan çalınan bir elektrikli bisikletin şasi numarasını yine çalıntı 41 ayrı elektrikli bisiklette kullandığı belirlendi.

Organize suç şebekesinin çalışma yöntemi ortaya çıktı

Elebaşılığını B.S.'nin yaptığı iddia edilen şebekenin çalışma yöntemine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Buna göre, zanlılar arasındaki B.D.'nin çaldığı motosiklet ve elektrikli bisikletlerin A.H.E.'ye ait atölyede şasi numaralarının değiştirildiği, H.H.'nin sahte fatura düzenlediği, S.M.'nin de internetteki bir e-ticaret sitesinden satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11'i ise adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen B.S. ile 4 şüpheli tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.