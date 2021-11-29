Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sivas ve ilçelerinde rüzgar, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtınanın etkili olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Kuvveti rüzgar, fırtına ve kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.