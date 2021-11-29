Güngören'de bir kişi farklı günlerde kılık kıyafet ve imaj değişikliği yaparak iş yerlerinden hırsızlık yapıyor. Son olarak 27 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde aynı kişi olduğu iddia edilen, koltuk değnekli ve ayağı sarılı bir kişi banyo lifi ve şampuan çaldı.

"Sakat değildi, sakat taklidi yapıyordu"

Kılık değiştiren hırsızın dadandığı marketin sahibi Akif Demirkoparan, "Her seferinde kılık değiştirerek gelen bir hırsız var. Geçenlerde koltuk değneği ile geldi. Her seferinde yakalıyoruz, yine geliyor, yine geliyor. Özelikle bu civarındaki esnafın dikkatini çekmek istiyorum; farklı kılık kıyafet ile gelerek çok ucuz malları çalıyor. Yetkililerin de bu iş için müdahale etmesini istiyorum. Geçenlerde koltuk değneği ile gelerek banyo lifi çaldı. Sakat değildi, sakat taklidi yapıyordu, yalandan hareketler yapıyor. Bazen sakallı, bazen sakalını keserek geliyor. Hep uyarıyoruz ama hep geliyor. Hırsızı takip etmek için işimizi yapamıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Hırsızlık anları kamerada

Marketin önüne gelerek dışarda bulunan eşyaları çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerdeki kişinin koltuk değneği ile ayağı sarılı şekilde geldiği, dışarda bulunan şampuan ve banyo lifini çaldığı, daha sonra devam ettiği görülüyor.

Bir başka kamerada ise farklı kıyafetiyle şampuan çaldığı görülüyor.