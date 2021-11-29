Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir çiğ köfte dükkanı önünde sıra bekleyen kadının çantasını gözüne kestiren hırsız, kadının yanına yaklaştı. Kadına yaklaşan şüpheli daha sonra müşterinin açık olan çantasından cep telefonunu almaya yeltendi. Kadının kendisini fark etmemesi için raftan bir şişe alan hırsız, ilk denemesinde istediğini bulamadı. Kadının çantasındaki cep telefonunu çalmaya çalışan şahsın şüpheli hareketlerini iş yeri çalışanı fark etti.

"Tekmeyle uzaklaştırdım"

Hırsızın hareketlerinden şüphelendiğini ve kendisini takip ettiğini anlatan iş yeri çalışanı Emrecan Gündüz, "Burada çalışma arkadaşım vardı. Ben de içeride yemek yiyordum. Baktım burada bir hamle yaptı. İlk hamleyi görmedim ben. İkinci hamlede geldi, elini uzatmaya çalıştı. Sonra kadın durumu biraz anlamış gibi oldu. O anda eline suyu aldı, ben de fark edince çıktım. Elimde yemek vardı. Tabii sinirlendim, emekçiyiz sonuçta. Çıktım dışarıya tepkimi öyle dile getirdim. Ben dışarıya çıkınca anladı durumu fark ettiğimi. Tekmeyle uzaklaştırdım. 2 kişilerdi ve diğeri onun arkasını kolluyordu. Ben de tekme atınca ikisi birlikte gittiler. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.