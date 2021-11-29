Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ters yönden kaçan aracı motosikletli polisler yakaladı
[Fotoğraf: DHA]
Polislerin denetim noktasına geldiklerinde silah göstererek kaçan 2 kişi araçlarıyla ters yönde ilerledi. Şüpheliler motosikletli polisler tarafından yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, caddeye giren otomobilin sürücüsü, polisin denetim noktasını görünce kaçmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan ve polise silah gösteren otomobil sürücüsü, Ambarlı Liman Yolu'na aracıyla ters istikametten girerek, kaçmaya başladı.
Hem kendi hem de polislerin hayatını tehlikeye atan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polislere gösterdiği tabancayla beraber polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin kaçtıkları ve başlayan kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Polis Trafik Kazası
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