Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.E.K., M.H., A.D., M.H. ve M.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM), Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 şüpheliyi 26 Kasım'da gözaltına almıştı.