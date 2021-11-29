Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO'nun bazı seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Yurdun büyük bölümünde yağış ve fırtına etkili oluyor.
Deniz ulaşımında da bazı seferler, hava koşullarından olumsuz etkilendi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
09.45 Yenikapı-Yalova
09.45 Yalova-Yenikapı
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
Etiketler: İstanbul
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