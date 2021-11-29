Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 22-28 Kasım tarihlerinde il genelinde 8 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 85 bin 104 lira ceza verildi.