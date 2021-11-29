Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göçmen kaçakçılığı şüphelilerine para cezası
[Fotoğraf: AA]
Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 22-28 Kasım tarihlerinde il genelinde 8 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 85 bin 104 lira ceza verildi.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı Kaçakçılık Van
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