Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da polis ekiplerince bir hafta sürdürülen operasyonlarda 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Van’da, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, narkotik ekiplerince 22-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 53 kilo 851 gram eroin, 9,84 gram afyon sakızı, 66,54 gram sentetik uyuşturucu, 6,24 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Polis Uyuşturucu Van
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