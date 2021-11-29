Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde yaşayan ve müzisyen olan 31 yaşındaki Alihan Kolaylı, kendi imkanları ile evinin bodrum katına Boeing 737-800 model uçak kokpiti yaptı. kolaylı şimdilerde simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşıyor.

Bunu normal bir uçağın kokpit sisteminin aynısı

Kolaylı, bu serüvenin 10 yıl önce başladığını ve kendisi için umduğundan daha güzel devam ettiğini anlattı:

“Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Uçuş Simülatörünü görmemle başladı. Başlarda çok zorlandım ama yavaş yavaş geliştirdim. Bu sevgi bende bağımlılık yaptı. 10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdim. Bu süreçte çalışmalara bir arkadaşımla beraber devam ettik. Sonrasında bunu inşa ettik. 10 yıl önceki simülatör ile geliştirdiğimiz bu maket arasında çok fark var. Artık bu simülatörü ticari olarak düşünüyoruz. Boeing 737-800 teknolojinin gelişmesiyle bizde bunu sistemi geliştirdik. Bunu normal bir uçağın kokpit sisteminin aynısı. Sadece hareket sistemi yok diğer tüm sistemleri eksiksiz.”

“Gerçek pilotlarla simülatörü test ediyoruz”

Sanal havacılığın geliştiğini söyleyen Kolaylı, sanal hava yolları platformlarının olduğunu ve bu platformlar aracılığıyla simülatör parçaları üretmeye başladıklarını vurguladı.

Birçok pilotun simülatörü incelemeye geldiğini anlatan Kolaylı, “Havacılık başlı başına çok güzel bir alan. Bunda geri kalmamamız ve öncü olmamız gerekiyor. Bu simülatör için arkadaşım Atakan ile yurtdışına gittik. Bu iş ile ilgilendik. Bilgi neredeyse gidelim onu alalım ve geliştirelim dedik. En sonunda böyle bir alet ortaya çıktı. Şu an bazı testleri yapıyoruz. Gerçek pilotlarla beraber simülatörü test ediyoruz. Onlar simülatöre profesyonel bir gözle bakıyor. Bizde sistemlerin çalışma prosedürlerini onların önerilerine göre değiştiriyor ve geliştiriyoruz” dedi.

“Ne kadara mal olduğunu bilmiyorum”

Boeing 737-800 kokpitinin maliyetini artık hesaplamadıklarını vurgulayan Kolaylı, “Home Cockpit Solutions sistemi üzerinden bu işin meraklıları bizi takip edebiliyor. Yaptığımız parçaları orada gösteriyoruz. Bu sistemin bize ne kadara mal olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sürekli harcıyoruz. Asıl mesleğim müzisyenlik ama işim dışında sürekli burayı geliştirmeye çalışıyorum. Parçaları kendi imkanlarımız ile yaptığımız için maliyeti altta tutarak gelişmiş bir kokpit yapmaya uğraşıyoruz” diyor.