Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon Havalimanı'nda yolcu bekleyen taksi, motor kısmından alev aldı. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksi motor kısmından alev aldı.
Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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