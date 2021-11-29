Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksi motor kısmından alev aldı.

Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.