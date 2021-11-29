Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de yolcu otobüsünde 2 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toroslar ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği bölümlerde detaylı arama yapan polis, 2 bin 100 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan B.K., işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Mersin Narkotik Uyuşturucu
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