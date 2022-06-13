Ankara günlerdir kuvvetli yağış etkisi altında.

Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Ankara Valisi Vasip Şahin, bölgede bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Teberik Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel de selden kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

Karaman'da sele kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Karaman'da sağanak aniden bastırdı. Şehre bağlı Aşağı Erenkavak Köyü'nde bir çift, çocuklarıyla hayvan otlatırken yağmura yakalandı.

Kuvvetli yağış kısa süre sonra sele yol açtı.

Dere kenarında sele yakalanan Fatih Canıver çocuğuyla birlikte kaçmayı başardı. Ancak eşi, sele kapılarak gözden kayboldu.

[Fotoğraf: AA]

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Şehrivani Canıvar'ın cenazesi, 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Sivas'ta okullar 2 gün tatil edildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde de sağanak etkiliydi. Sağanak bazı bölgelerde sele dönüştü.

[Fotoğraf: AA]

Hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime 2 gün (13-14 Haziran'da) ara verildi.

[Fotoğraf: AA]

İlçeye bağlı Ekşili Köyü'nde sel nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.

Selin taşıdığı çamur ve taşlar köyün yolunu kapattı. Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kastamonu'da sağanak: Yollar çöktü

Kastamonu'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Caddeler göle döndü, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Taşköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü yolu ile Hamzaoğlu köyünün yolu sel nedeniyle çöktü.

[Fotoğraf: DHA]

Yeniler Mahallesi'nde bulanan elektrik direğine yıldırım isabet etti.

Hasar gören yollar nedeniyle 8 köye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Daday ilçesine bağlı Değirmencik Köyü'nde tarlalar su altında kaldı. Köydeki ahırların bir bölümünü de su bastı.

[Fotoğraf: DHA]

Tokat'ta ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat’ın Zile ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü. Su basan evlerde ise Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu

Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, Gömeç, Güneşli, Kızık, Saraycık ve Sarımsaklı mahallerinde sele neden oldu.

Kent genelinde yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taştı.

[Fotoğraf: DHA]

Sel nedeniyle bazı mahallelerin ulaşımında aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte zorlandı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye, jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Kapanan yollar, ekipler tarafından kısa sürede açıldı. Bazı ev ve ahırlar da selden zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Çadır alanını sel bastı, 30 kişi canını zor kurtardı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Sarımsaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2'si çocuk 30 kişiyi çadırlarını su basmasından dolayı tahliye etti.

[Fotoğraf: İHA]

Kocasinan ilçesindeki Güneşli Mahallesi'nde ise bir ev ve bir arabada mahsur kalan toplam 9 kişi de Güneşli Karakolu'nda görevli jandarma personeli tarafından kurtarıldı.

Sel sularına kapılan bir araç, dereye düşmekten son anda kurtuldu.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan Yahyalı ilçesinde ise heyelan nedeniyle Derebağ Şelalesi yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

Amasya’da yollar nehre döndü, araçlar sürüklendi

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

[Fotoğraf: DHA]

Taşan dereler nedeniyle ekili araziler zarar gördü, Akdağ Tüneli ulaşıma kapandı.

Ziyaret beldesinde sele kapılan birçok araç sürüklendi. Belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan sağanak sonrası oluşan hortum ise endişe yarattı.

İzmir'i sağanak vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Emmioğlu Mahallesi, Enstitü Caddesi'ndeki sanayi sitesinde su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, bölgedeki suyu tahliye etti.

[Fotoğraf: AA]

Kırsaldaki bazı mahallelerde de ekili araziler yağıştan etkilendi.

Yozgat dolu ile beyaza büründü

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde dolu yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü.

Uşak ve Çorum'da da sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.