Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Karaman'daki selde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldığının bilgisini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33’te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."