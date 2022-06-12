Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 22:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Davut Baştekin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Kabaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan şoför Davut Baştekin ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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