Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 22:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da serinlemek için göle giren kişi boğuldu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için bara gölüne giren Durmuş Gün boğularak hayatını kaybetti.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesi ile birlikte Nergizlik Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gelen Durmuş Gün, sıcaklayınca serinlemek için suye girdi.
Bir süre yüzen Gün, suda çırpınmaya başladı. Suda kaybolan gencin ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, Gün'ün cansız bedenini gölde buldu.
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