Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 18,89 kilometre derinlikte meydana geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebinin gelmediğini söyledi.

Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." dedi.