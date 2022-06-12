Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.
Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.
Etiketler: Ankara Sağanak Sel Süleyman Soylu
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