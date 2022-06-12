Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 20:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da motosiklet kamyonete çarptı: O anlar kamerada
Bursa'da motosiklet, ara sokaktan çıkan kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Volkan Öztürk yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan Volkan Öztürk idaresindeki motosiklet, ara sokaktan çıkan Enver Yusufoğlu yönetimindeki kamyonete yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsü Öztürk’e ilk müdahaleyi kamyonet sürücüsü ve çevredekiler yaptı.
Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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