Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji'den, İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bir süredir etkili olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yarın, İzmir'in doğu kesimlerindeki Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ve Kemalpaşa ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: İzmir Hava Durumu Sağanak
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