Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da konteyner gemisinde yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bulunan konteyner gemisinin makine dairesinde çıkan yangın
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Altınova tersaneler bölgesinde boş vaziyette bulunan SIYA isimli konteyner gemisinin makine dairesinde yangın çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, yangının Nene Hatun gemisi, Şark römorkörü ve kara itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bilgisine yer verildi.
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