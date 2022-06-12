Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara - İzmir kara yolunda seyreden 58 yaşındaki M.Ç'nin kullandığı tır, Büyükoturak köyü kavşağında 46 yaşındaki Ahmet Çevik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobildeki Emine Uğurlar ve Sevgi Erdoğan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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