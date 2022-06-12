Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Yaşanan sel nedeniyle mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özuluş yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Akyurt pazar yerinde su basmasından dolayı Ankara İtfaiyesi dalgıç ekibi 10 vatandaşı sağ salim botla çıkararak kıyıya ulaştırdı. Şu ana kadar ölü ve yaralı vatandaşımız yoktur.''