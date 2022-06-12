Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi
[Fotoğraf: DHA]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Muşalikalesi köyünde büyük taneler halinde yağan dolu, buğday, arpa, nohut, mercimek, fiğ ve bahçelerde hasara yol açtı.
Köy sakinlerinden Kenan Önal, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini belirterek, "Yaklaşık yarım saat yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Bir vatandaşımızın evini de sel bastı" dedi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, köyde incelemede bulunurken, AFAD ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Etiketler: Yozgat Hava Durumu Sağanak
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