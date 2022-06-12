Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."
Bu arada ilçenin bazı bölgelerinde yoğun yağış sonrası sel oluştu.
Sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
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