Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da mağazada çıkan yangın tüm binayı sardı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan mağazada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına kadar ulaştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Alevler tüm binayı sardı
Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken alevler kısa sürede bütün binayı sardı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Mağaza küle döndü
Yangın çıkan mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın üst katlarında bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinde maddi hasar meydana geldi.
Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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