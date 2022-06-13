Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Alevler tüm binayı sardı

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken alevler kısa sürede bütün binayı sardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Mağaza küle döndü

Yangın çıkan mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın üst katlarında bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinde maddi hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.