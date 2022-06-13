Aryalar, napolitenler, şarkılar...

En seçkin opera eserleri icra edildi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son etkinliği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da gerçekleştirildi.

28 Mayıs'ta başlayan festival, 'Müzik Haller' konseri ile sona erdi.

"16 gün süren bir kültür maratonu yaşadık"

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz festivalle ilgili şunları söyledi:

"16 gün süren bir kültür maratonu yaşadık aslında. Ankara’da Başkent Kültür Yolu Festivali ile 560 etkinlik ve hava muhalefetine rağmen iki iptalle kapatıyoruz. Gerçekten hem Ankaralılar hem de Ankara’yı ziyarete gelenlerin çok büyük teveccühü oldu, festivali çok sevdiler."

Festivalin son gününde en seçkin eserler icra edildi

Konserde İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Türk müzikallerinde yer alan şarkıları yeniden seslendirdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise yöresel ve modern danslar eşliğinde izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.