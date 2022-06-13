Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 01:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da düğündeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu 1'i ağır toplam 3 kişi bıçakla yaralandı.
75. Yıl Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.F, Ö.F ve F.T. bıçak darbeleriyle yaralandı.
Düğüne katılan davetliler tarafından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan F.T’nin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, 3 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa
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