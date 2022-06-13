Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay için şiddetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay'da sağanak yağışların etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Hatay Sağanak Meteoroloji
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