İKırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakınının düğününe katılmak için Ankara'dan gelen K.K. bir süre sonra düğündeki davetlilerle tartıştı.

Düğün sahipleri daha sonra alkollü olduğu iddia edilen K.K. ve yanındaki M.K. ile K.A.'yı düğün alanından uzaklaştırdı.

Kullandığı ticari taksi ile alandan uzaklaşan K.K., bir süre sonra aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürdü.

K.K., daha sonra olay yerinden kaçmak istediği sırada park halindeki otomobile çarptı.

Kazanın ardından düğünde bulunanlar, K.K. ile yanında bulunan M.K. ve K.A.'yı darbetti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düğüne katılan davetlilerden 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Darbedilen K.K, M.K. ve K.A'da hastaneye kaldırıldı, tedavileri tamamlanan K.K. ve K.A. gözaltına alındı.