Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesi’nde faaliyet gösteren su ürünleri fabrikasında akşam saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikada bulunan güvenlik görevlisinin alevleri fark ederek durumu haber vermesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı, Hüyük Belediyesi’ne ait iş makineleri, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nden yangın arozözü sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulundu.

Bir itfaiye görevlisi dumandan etkilendi

Söndürme çalışmaları sırasında bina dışında bulunan tüpler de olası bir patlamaya karşın yangın mahallinden uzaklaştırıldı.

Yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın söndürme çalışmalarına Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve Jandarma Komutanı Adem Başaran da nezaret etti.

"Fabrikanın birçok kısmı kullanılamaz durumda"

Hüyük Kaymakamı Çimer, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yangın itfaiye, belediye ve jandarma ekiplerimizin iş birliği sonucu yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alındı. Şu an için bina içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. Yangın başladığı sırada bina içerisinde, fabrikada herhangi bir çalışan bulunmuyordu. Bu, en büyük şansımız oldu. Yalnız bir itfaiye erimiz dumandan dolayı biraz rahatsızlandı, tedavisi Beyşehir Devlet Hastanesi’nde devam edecek. Yaralımız ve can kaybı olmaması en büyük moral kaynağımız. Bunun dışında yangın kontrol altına alındı, fabrikanın içerisinde herhangi bir ateş durumu söz konusu değil, soğutma çalışmaları devam ediyor."

Yangın sonucu fabrikanın özellikle mal kabul diye tarif edilen tarafında ve soğutma sistemlerinde sıkıntılar olduğunu belirten Çimer, "Fabrikanın birçok kısmı kullanılamaz durumda. Bunu kısım kısım söylemek yerine fabrikanın tamamını etkileyen bir yangın olmuş. Çalışmalara belediye ekiplerimiz de katıldı. Yerleşim merkezi dışında olduğu için çok şükür etrafa yayılan bir durum da söz konusu değil" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Firma sahibi yangının elektrik kablolarından çıktığını düşünüyor

Balık fabrikasının sahibi Ali Yıldırım ise görüşlerini şöyle aktardı:

"Benim düşüncem kablodan çıktı, tüpler zaten dışarıdaydı, yemek tüplerimiz. Patlama yaşanmadı ama çok yazık oldu. Burada güvenlikçi vardı, o haber verdi. Haber verince yangın var dediler, hemen geldik, itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi ama tabii ki soğutma sistemi köpürtme meydana geldiği için hemen bir barut, yani benzin olduğu için yani her tarafı sardı, çok büyük maddi zarar var. Fabrikada depo sistemleri, şok motorları var. İçerideki depoda balıklar var. Bunların hepsi mahvoldu. Burası 150-200 çalışanı olan, yurt dışına balık ihracatı yapan bir tesis."

[Fotoğraf: İHA]