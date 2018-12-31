Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don birçok ilde etkisini göstermeye devam ediyor.

Malatya

Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam ve yarın yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında da eğitime bir gün ara verildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiğini bildirdi.

Bingöl

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31.12.2018 Pazartesi günü eğitime ve öğretime 1 gün süre ilke ara verilmiştir” denildi.

Erzincan

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumlarının yarın bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde akşam saatlerinde başlayan, meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas

Sivas'ta etkili buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kuvvetli buzlanma ve don ile yoğun sis beklendiğinden öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Elazığ

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Kentte ayrıca buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Tunceli

Tunceli'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışının yarın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışla beraber buzlanma hadisesinin de görülebileceği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Bayburt

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 31 Aralık'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Duyuruda, "Kar yağışının devam etmesi ve meteorolojik uyarlar nedeniyle öğrencilerimizin hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için 31 Aralık 2018 Pazartesi günü tüm ilk ve orta öğretim okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uludere ilçesinde de kar yağışının etkisini sürdürdüğü, yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Gümüşhane

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bir başka il de Gümüşhane oldu.

Hakkari

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Merkezinde 31.12.2018 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: AA