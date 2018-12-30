Adıyaman’da Alitaşı Mahallesi'nde kaldırımda engelli bir adamın yağmur altında ayakkabı bağcıklarını bağlamaya çalıştığını fark eden Yasir isimli Suriyeli genç, engelli adamın yanına gitti.
Engelli adamın bağcıklarını bağlayamadığını fark eden Yasir, eğilerek ayakkabı bağcıklarını bağladı.
Gencin takdir gören davranışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, gencin gösterdiği duyarlılık herkesin yüreğini ısıttı.
Bağcıkları bağlanan engelli adam daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA