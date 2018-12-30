Türkiye
Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı : 2 ölü, 16 yaralı
30 Aralık 2018 Pazar 18:30 - Son Güncelleme 30 Aralık 2018 Pazar 18:54
Mardin'de yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Mardin-Ömerli kara yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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