Türkiye
Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Vekili Büyükyazı hayatını kaybetti
30 Aralık 2018 Pazar 19:28 - Son Güncelleme 30 Aralık 2018 Pazar 19:28
İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı yaşamını yitirdi.
İzmir'de Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan 35 yaşındaki Ö.Ö. yönetimindeki kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı.
Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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