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Türkiye
İHA 08.11.2023 10:33

Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada

İstanbul Fatih'te sokakta yaşayan bir şüpheli, otelin girişinde bulunan suni çiçekleri çakmakla koparmaya çalışırken yangın çıkardı. Yangın çıkan otelde yaklaşık 100 bin lira zarar oluştu. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi’nde otel ve restoran olarak bir işletmenin önüne gelen bir kişi, dekorasyon amaçlı asılan plastik çiçekleri koparmaya çalıştı. Eliyle çiçeği koparamayan şüpheli, cebinden çıkardığı çakmakla yakarak suni çiçeğin bir parçasını kopardı.

Şüpheli adam yürüyerek yoluna devam ederken suni çiçekler alev aldı. Duman ve alevleri gören otel çalışanları yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otel çevresinde kontrollerini gerçekleştirdi. Otel ve restoranda yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenini merak eden işletme sahipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüler izlendiğinde, daha önceden yemek ve harçlık verdikleri sokakta yaşayan bir kişi olduğu görüldü. Otel ve restorandaki masrafları kendi cebinden karşılayan işletme sahipleri şüpheliden şikayetçi olmadı.

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