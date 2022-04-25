Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, mayın arama köpeği "Moçi"nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 2 düdüklü tencere buldu.
Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.
Etiketler: Bingöl Terör Örgütü
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