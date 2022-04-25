Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydın'ın Zeybek Mahallesi’ndeki evinden av tüfeğini alan 15 yaşındaki C.E.D., evlerinin bulunduğu binanın zemin katındaki depoya indi. C.E.D, arkadaşlarına av tüfeğini gösterirken silah kazara ateş aldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, silahla vurulan 15 yaşındaki Mehmet Arda Hür’ün yaşamını yitirdiği belirledi.
Hür'ün cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.
C.E.D'nin de aralarında bulunduğu 4 çocuk, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Vali yardımcıları Mustafa Hulusi Arat ile Cemal Şahin, olay yerine gelerek bilgi aldı.
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