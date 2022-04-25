Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tren raylarını çalan 4 kişi gözaltına alındı
Kars'ın Akyaka ilçesinde tren raylarını çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Ekipler şüphelileri gözaltına alırken, çalınan raylar da TCDD görevlilerine teslim edildi.
TCDD görevlileri, Kars-Akyaka tren hattının kullanılmayan bölümündeki rayların parçalanarak çalındığını tespit ederek durumu İl Jandarma Komutanlığına haber verdi.
Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu amaçla rayların çevresinde önlem aldı.
Soruşturma genişletildi, 4 kişi gözaltına alındı
Bölgeye gelip rayları sökerek çalmak isteyen A.K, JASAT personelince suç üstü yakalandı.
Bu kişinin ifadesinden yola çıkarak genişletilen soruşturmada olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı.
Zanlılardan ele geçirilen ve tren hattından çalındığı belirlenen raylar ise TCDD görevlilerine teslim edildi.
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