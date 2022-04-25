Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te baraj gölünde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı Gölü'nde yüzlerce balık, kıyıya vurdu. Ekipler, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.
İslahiye’ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nin çalışmasıyla 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı Gölü'nde yüzlerce balık kıyıya vurdu.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, baraja gitti.
Bölgede inceleme yapıp, sudan ve ölü balıklardan numune alan ekipler inceleme başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Gaziantep
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