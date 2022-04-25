Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı.
Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde müsilaja (deniz salyası) benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü. Oluşan kirlilik havadan da görüntülendi.
İstanbul'un sahillerinde geçen yıl etkili olan deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde başlattığı "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.
Etiketler: İstanbul Marmara Bölgesi Müsilaj
Sıradaki Haber
Bursa'da eğitim uçağı sokağa düştü: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz