Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Zonguldak'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.D., E.S., K.H., S.Ö., B.O., A.İ., T.O. ve F.K. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyarıcı hap, kullanma aparatı ve tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., B.O., A.İ ve T.O. tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak Narkotik Uyuşturucu
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