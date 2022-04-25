Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Canlı yayın kaza ile sonuçlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde cep telefonuyla hareket halindeki otomobilinde canlı yayın yapan Celil Y. refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza anı, canlı yayına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Celil Y. cep telefonuyla canlı yayın açarak, otomobiliyle caddelerde tur atmaya başladı.
Süratli şekilde girdiği kavşakta hakimiyetini kaybeden Celil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı.
Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı. Kaza sonrası yayına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışmaları yansıdı.
Hastaneden kaçtı
Olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Celil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hastaneye kaldırılarn Celil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bulunduğu sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı.
Etiketler: Mersin Sosyal Medya Trafik Trafik Kazası
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