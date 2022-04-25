Mersin'in Tarsus ilçesinde Celil Y. cep telefonuyla canlı yayın açarak, otomobiliyle caddelerde tur atmaya başladı.

Süratli şekilde girdiği kavşakta hakimiyetini kaybeden Celil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı.

Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı. Kaza sonrası yayına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışmaları yansıdı.

Hastaneden kaçtı

Olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Celil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastaneye kaldırılarn Celil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bulunduğu sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı.