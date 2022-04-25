Beyşehir ilçe merkezindeki balıkçıların liman olarak kullandığı tarihi Taşköprü önünde regülatör kapaklarının çevresinde ve farklı kıyılarda biriken çok sayıda ölü balık, görenlerde endişe oluşturdu.

Ölen balıkların, istilacı türlerden Çin sazanı yavruları olduğu belirlendi.

Balıkçı Hüseyin Karaboyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkların oksijensiz kaldığı için ölmüş olabileceğini belirtti.

İlçe sakinlerinden Mehmet Canıtez de her gün geldiği kıyıda ölü balıklarla karşılaştığını vurgulayarak, "Burada ölü balıklar var, yavru da var. Buraya kadar dalgayla sürüklenerek gelmişler. Hoş bir görüntü değil" ifadelerine yer verdi.

Bölgede inceleme yapan Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise göl kıyısında görülen Çin sazanlarının, bölgedeki dar alana sıkışmalarından dolayı oksijensiz kaldıkları için öldüğünü değerlendirdiklerini belirtti.