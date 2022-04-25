İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada, Çay ilçesinde yapılan uygulamada kamyon içerisinde 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ç emniyete götürüldü.