Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyondan 6 milyon 740 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da kaçakçılara geçit verilmiyor. Bir kamyondan 6 milyon 740 bin boş makaron çıktı, şoför gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmada, Çay ilçesinde yapılan uygulamada kamyon içerisinde 6 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Ç emniyete götürüldü.
Etiketler: Afyonkarahisar Makaron Kaçakçılık
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