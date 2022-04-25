Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

[Fotoğraf: AA]

Uçağın başkent Kabil'e ineceği söylendi.

Malatya Havalimanında 22 Nisan'da başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 908 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

Bu yıl 24 bine yakın düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini "kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan" bir stratejiyle yürütüyor.

Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Afganistanlı 227 düzensiz göçmenin bugün ülkelerine gönderilmesiyle Göç İdaresi Başkanlığının 2022'de düzenlediği charter sayısı da 30'a yükseldi. Sadece charter seferle 6 bin 805 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bu yıl ise sınır dışı edilen Afganistanlı sayısı böylece 11 bin 36'ya çıktı.

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 23 bin 853 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Malatya Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 97 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de 27 Nisan'da Ankara'dan ülkelerine geri gönderilecek.