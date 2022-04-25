Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü MLKP'ye eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü MLKP'ye yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Çanakkale merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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