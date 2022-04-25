Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" dolayısıyla 27 Nisan'da Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Kesintinin, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçenin Başağaç, Yeşilağaç, Kayabükü mahalleleri ile Seren ve Gürağaç bağlarının bulunduğu alanlarda uygulanacak.