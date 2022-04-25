Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda elektrik kesintisi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 27 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" dolayısıyla 27 Nisan'da Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.
Kesintinin, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçenin Başağaç, Yeşilağaç, Kayabükü mahalleleri ile Seren ve Gürağaç bağlarının bulunduğu alanlarda uygulanacak.
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