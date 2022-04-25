Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nisanda 8 metrelik karla mücadele
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 8 metreye ulaştı. Ekiplerin yol açma çalışmaları nisan ayında da devam ediyor.
İl Özel Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde bulunan yayla ve üs bölgesinin karla kaplı yollarında yoğun mesai harcıyor.
Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, kar seviyesinin bazı yerlerde 8 metreyi bulduğu Tekelli köyü Gedik Tepe Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede 10 gündür çalışma yapan ekipler, karın yoğunluğu ve sertliğinden dolayı güçlükle ilerleyebiliyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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