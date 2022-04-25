Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de kaza: Kamyonetteki kimyasal maddeler yola döküldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir kamyon, kimyasal madde taşıyan kamyonete çarpı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, bazı kimyasal maddeler yola döküldü. Yoldaki kimyasal maddelerin temizlenmesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı.
TEM Küçükçekmece Mahmutbey gişeleri yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, toz şeker yüklü kamyon, önünde giden kimyasal madde taşıyan kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada kamyonet kasasından yola savrulan varillerin içerisindeki kimyasal maddeler de yola döküldü.
[Fotoğraf: DHA]
Temizleme çalışması yapıldı
Polis ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Yapılan incelemede yola dökülen kimyasalların ayakkabı imalatında kullanılan aseton ve polycaptor olduğu belirledi.
Ekipler yolda temizleme çalışması yaptı. Kaza ve sonrasındaki temizlik çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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